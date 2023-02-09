09.02.2023 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Lefkoşa’da, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Ahmet Erdan MİŞON (E-69), yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunan sağına doğru seyyar satış arabasını iterek geçmeye çalışan Davut DOLU (E-60)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Davut DOLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz!

Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz!

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