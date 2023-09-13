Lefkoşa’da Çangar çemberi olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında araç ile motosiklet çarpıştı.     

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.    

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Kaynak: Bağımsız Gazete