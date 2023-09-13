Lefkoşa’da Çangar çemberi olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında araç ile motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Bağımsız Gazete
Lefkoşa’da Çangar çemberi olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında araç ile motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Bağımsız Gazete
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