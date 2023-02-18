Lefkoşa’da Honda ışıkları üzerinde saat 22.00 sıralarında bir araç motosikletli sürücüye çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polisin soruşturması devam ediyor…