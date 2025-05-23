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UK 063 plakalı araç sürücüsü Gülen ÇILDIR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır.

22.05.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,Gülen ÇILDIR (K-19) yönetimindeki UK 063 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Foto Filiz önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Rana Manzol Mohamed TAWFEIG (K-22)’e çarpmıştır.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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