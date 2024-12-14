Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

14.12.2024 tarihinde, saat 15:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi boyunca RS 831 plakalı salon arala doğu istikametine doğru seyreden Şengül Temel CANSELEN (K-31), seyir istikametine göre yolun sağında bulunan Hasane Ilgaz Sokak yol kavşağına geldiğinde, karşı istikametten gelip düz gitmekte olan araçların geçmesini beklemeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada karşı istikametten kavşağa yaklaştığında süratini salim bir hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Nuh ÇATAL (E-39) yönetimindeki SG 055 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpma

sonucu duramayan RS 831 plakalı araç refüj üzerine çıkıp iki adet Trafik levhasına çarptıktan sonra yine yoluna devem edip yolun sağında bulunan İktisat Bankasına ait cam kapıya aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.