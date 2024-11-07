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Soruşturma devam ediyor.

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Kaza sonucu yaralanan GL 021 plakalı araç sürücüsü Yiğit Akın Berk kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Çarpmanın etkisi ile GL 021 plakalı araç kontrolsüzce yoluna devam edip orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Umut Deniz Şahan (E-21) yönetimindeki LK 529 plakalı araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın ani fren yapması sonucu dikkatsizce yolun sağ şeridine geçmesi sonucu, o esnada gerisinde soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Yiğit Akın Berk (E-21) yönetimindeki GL 021 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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