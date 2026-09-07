Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Burak Ataş, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Sarayönü Sokak’ta faaliyet gösteren Çağşak isimli marketin kuzeye bakan kapısındaki asma kilidin A.S. tarafından sirkat edilerek açıldığını söyledi.

Polis, zanlının dükkana girdikten sonra işletmeye ait 300 Euro, 20 Sterlin ve 52 bin TL nakit parayı alarak olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilen zanlının, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da tutuklandığını kaydeden polis, A.S.’nin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi.

Çalınan parayla teknolojik ürünler aldığı belirtildi

Zanlının ifadesinde çaldığı paranın bir kısmıyla teknolojik ürünler aldığını, bir kısmını ise banka hesabına yatırdığını söylediğini aktaran polis, A.S.’nin kaldığı yerde yapılan aramada söz konusu teknolojik ürünler ile banka kartının bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının Ürdün-KKTC vatandaşı olduğunu, ülkede kalacak bir yerinin bulunmadığını ve sokaklarda kaldığını belirtti. Zanlının, parası olmadığı için hırsızlık yaptığını söylediği de mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca A.S.’nin 2026 yılı Ocak ayında, 8 ve 12 Ocak tarihlerinde de benzer suçlar işlediğini belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.S.’nin 30 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.