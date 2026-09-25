MESAI ÇIKIŞIYLA BİRLİKTE YOĞUNLUK ARTIYOR

Özellikle kamu personelinin mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde trafikte belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Araç sayısındaki artış, ana yollarda ve kavşaklarda yoğunluğun kısa sürede yükselmesine neden oluyor.

Bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı da zaman zaman yavaşlayarak sürücülere zor anlar yaşatıyor.

TRAFİK POLİSLERİ SAHADA

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de trafiğin daha düzenli ilerlemesi için görev başında.

Trafik polisleri yalnızca araçları yönlendirmekle kalmıyor; kavşaklarda oluşabilecek karmaşanın önüne geçilmesi, sürücülerin daha kontrollü hareket etmesi ve trafik akışının mümkün olduğunca kesintisiz sürdürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

KAVŞAKLARDAKİ KÜÇÜK MÜDAHALE, BÜYÜK KUYRUKLARI ÖNLÜYOR

Özellikle yoğun saatlerde kavşaklarda yapılan anlık müdahaleler, trafik akışının korunmasında önemli rol oynuyor.

Bir trafik polisinin kavşakta yaptığı kısa süreli bir yönlendirme dahi, araçların yanlış şekilde kavşağı kapatmasının ve bunun sonucunda uzun araç kuyruklarının oluşmasının önüne geçebiliyor.

HERKES EVİNE GİDERKEN ONLAR GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vatandaşların mesaisinin sona erdiği ve evlerine ulaşmaya çalıştığı saatlerde, trafik polislerinin mesaisi ise devam ediyor.

Yoğun araç trafiğinin içerisinde görev yapan ekipler; sıcak, soğuk, yağmur ya da ağır trafik koşullarına rağmen ulaşımın daha güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için görevlerini sürdürüyor.

TRAFİĞİN RAHATLAMASI İÇİN SÜRÜCÜLERE DE GÖREV DÜŞÜYOR

Trafik akışının sağlıklı şekilde devam etmesi yalnızca polis ekiplerinin müdahalesine bağlı değil. Özellikle yoğun saatlerde sürücülerin trafik polislerinin yönlendirmelerine uyması, gereksiz şerit değişikliklerinden kaçınması ve kavşakların içerisini araçlarıyla kapatmaması büyük önem taşıyor.

Trafikte birkaç dakika kazanmak amacıyla yapılan küçük bir hata, arkasında yüzlerce aracın beklemesine neden olabiliyor. Bu nedenle yoğun saatlerde sürücülerin daha sabırlı ve anlayışlı davranması gerekiyor.

“ACELE DEĞİL, SABIR”

Lefkoşa’da mesai çıkış saatlerinde yola çıkacak sürücülerin, oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak planlama yapması önem taşıyor.

Trafikte acele etmek yerine sabırlı davranmak, hem sürücünün kendi güvenliği hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

POLİS EKİPLERİ TRAFİĞİ RAHATLATMAK İÇİN GÖREVDE

Lefkoşa’nın yoğun noktalarında görev yapan trafik polisleri, araç yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının mümkün olduğunca rahatlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların da ekiplerin yönlendirmelerine uyması ve özellikle yoğun saatlerde daha dikkatli araç kullanması, kent trafiğinin daha güvenli ve düzenli ilerlemesine katkı sağlayacak.