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Araç sürücüsü F.C.D. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan M.Y. , kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta eş zamanlı eylem

Polis açıklamasına göre, bugün saat 18.00 sıralarında F.C.D. (E-50) , yönetimindeki TLT 858 plakalı minibüsle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu, yolu güneyden kuzeye doğru yaya olarak geçmeye çalışan M.Y. (K-54) 'ye çarptı.

Lefkoşa'da Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı.

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