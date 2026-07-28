Lefkoşa'da Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 18.00 sıralarında F.C.D. (E-50), yönetimindeki TLT 858 plakalı minibüsle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu, yolu güneyden kuzeye doğru yaya olarak geçmeye çalışan M.Y. (K-54)'ye çarptı.

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Kazada ağır yaralanan M.Y., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü F.C.D. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.