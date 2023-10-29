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Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Enes Hatın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Suphi Can Arslan (E-23) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Kaza , Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Pelin Kara’nın (K-45) yönetimindeki SJ 967 plakalı salon araçla yol kavşağında, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Muhammed Enes Hatın (E-24) yönetimindeki RM 204 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

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