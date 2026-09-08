Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Şehit Ertuğrul Arif Sokak üzerinde faaliyet gösteren Tol Cars isimli oto galeride meydana geldi.

Galeri içerisinde bulunan bir araç, üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu bir araç tamamen yanarken, alevlerin sirayet ettiği başka bir araç kısmen hasar gördü. İş yerinin çatı kısmında ise islenme meydana geldi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.B. (E-19) ve A.A. (E-20), Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.