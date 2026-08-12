Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı. Polis, zanlının 9 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde imam nikahlı eşiyle birlikte yaşadığı cinsel içerikli anların fotoğrafını çektiğini söyledi.

Polis, zanlının eşinin aynı gün şikayetçi olduğunu ancak daha sonra şikayetini geri çekmesi üzerine zanlıya dava okunup serbest bırakıldığını açıkladı. Polis, zanlının 11 Ağustos’ta eşinin kız kardeşinin bacaklarını defalarca çektiğini, bunun üzerine hem eşinin hem kız kardeşinin polise gelerek, şikâyetçi olduğunu kaydetti. Polis, zanlının eşinin daha önce geri çektiği şikâyeti yeniden yaptığını da açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğin, ayrıca söz konusu fotoğrafların bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izinli olduğunu söyledi ve teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.