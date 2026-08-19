Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.50 sıralarında Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye yaptığı sırada bir alışveriş merkezinin otoparkında şüpheli hareketlerde bulunan Ö.D.’nin aracında arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada reçeteye tabi 165 adet Lyrica marka hap tespit edildiği kaydedildi.

Polis, Ö.D.’nin sözlü beyanında söz konusu haplardan S.G.’ye de verdiğini söylemesi üzerine S.G.’nin tespit edildiğini açıkladı. S.G.’nin üzerinde yapılan aramada 9 adet Lyrica marka hap ile 1 gram 700 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Zanlıların 14 Ağustos’ta tutuklandığını ve daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, Ö.D.’nin sabıkasız ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek uygun teminat şartlarıyla serbest bırakılmasını talep etti. S.G.’nin ise 18 Temmuz’da ülkeye turist olarak geldiğini ve KKTC ile kalıcı bağı bulunmadığını ifade ederek bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Ö.D.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, S.G.’nin ise bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.