Lefkoşa’da çek sahteleme ve sahte çeki tedavüle sürme suçlarından tutuklanan F.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Erkan Yılmaz, zanlının 2021 yılı Ekim ayında A.Ç.’nin İhtiyaç Sandığı birimlerine ait bir çeki, vekâleti varmış gibi alarak üzerine gerçekte olmayan sahte bir isim yazdığını ve çek üzerinde oynama yaparak sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının sahtelediği çeki o dönem faaliyette olan bir bankada bozdurduğunu belirtti.

2021 yılında yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının aynı yılın Kasım ayında yurt dışına çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı hakkında derdest emir alınarak aranan şahıs ilan edildiği belirtildi.

Polis, F.B.’nin 14 Eylül 2026 tarihinde Lokmacı Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlıdan el yazısı ve imza örneği alındığını belirten polis, bunların inceleneceğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlının ateşli silah tasarrufu suçundan sabıkası bulunduğunu ancak askıda davası olmadığını belirterek uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin İngiltere’den soruşturmanın tamamlanması amacıyla kendiliğinden gelip teslim olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.