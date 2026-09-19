Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru F.U., olguları aktardı.

Polis, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında Hamitköy Anıttepe bölgesinde silah sesi duyulduğu yönünde bilgi alınması üzerine olay yerine gidildiğini söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu belirten polis, çevreden alınan bilgiler doğrultusunda silah seslerinin mavi renkli, plakasız çift kabin Toyota Hilux marka bir araçtan geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Yapılan araştırma sonucu aynı gün saat 04.15 sıralarında Hamitköy Atatürk Caddesi’nde söz konusu aracın tespit edilerek durdurulduğunu belirten polis, araç sürücüsünün E.D. olduğunu söyledi.

Zanlının nefesinde 149 miligram alkollü içki tespit edildiğini aktaran polis, araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun altında 9 mm çapında Taurus marka tabanca ile şarjöründe canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Araçta ayrıca çeşitli noktalarda canlı ve boş mermiler ele geçirildiğini ifade eden polis, arka bölümdeki valizde kar maskesi, eldiven, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziler, pipo, öğütücüler, şırıngalar ve çeşitli kutular bulunduğunu söyledi.

Aynı valizde yaklaşık 17 gram Hint keneviri, yaklaşık 16 gram kubar esrar ve yaklaşık 70 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu belirten polis, ayrıca sigara paketi içerisinde yaklaşık 0,5 gram Hint keneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, zanlının üzerinde de 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, E.D.’nin soruşturma amacıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.