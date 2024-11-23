22.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 350 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 82 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

25’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

3’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak ve

42’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.