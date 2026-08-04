İlk olay, 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa'da Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurdukları B.K.'nin (53) aracında arama yaptı. Aramada, cam tüp içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilerek emare alındı.

Tutuklanan sürücüye trafik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu testinde sonuç pozitif çıktı. Mahkeme emriyle sürüş ehliyetine geçici olarak el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün saat 20.00 sıralarında ise Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan V.G.H.'nin (34) valizi, narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine arandı. Yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Şüpheli tutuklanırken, her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.