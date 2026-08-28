Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Tutklu Kızıltaç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, O.T.’nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” ve “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yaya olarak bulunan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, şortunun sol ön cebinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 9,5 santimetre uzunluğunda sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Lefkoşa’da kaldığı odada, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emriyle arama yapıldığını açıkladı.

Aramada, komodin çekmecesinde 10 adet şeffaf naylon parçası içerisinde yaklaşık 12 gram ve 9 adet siyah naylon parçası içerisinde yaklaşık 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca muhtelif ebatlarda 17 parça sentetik cannabinoid olduğuna inanılan kağıt parçası ile yetkili makamdan izinsiz bulundurulduğu belirtilen, yeşil reçeteye tabi “Pregabalin” marka 15 hap tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, zanlıdan itiraf niteliğinde gönüllü ifade alındığını belirtti. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının uyuşturucu maddeleri nereden temin ettiğine yönelik araştırmanın sürdüğünü belirten polis, O.T.’nin soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı O.T.’nin 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.