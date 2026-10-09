Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Ekim 2026 tarihinde A.Ş.’nin (24) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 103 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aramada ayrıca, tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara ile içerisinde hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

A.Ş. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.