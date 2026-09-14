Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, G.E.’nin Köşklüçiftlik’teki ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emriyle evde yapılan aramada, mutfak masası üzerinde içerisinde bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir sarma sigara ile naylon poşete sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında bonzai olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis, yatak odasındaki komodin üzerinde ise siyah naylon poşete sarılı yaklaşık 68 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti. Mutfak dolabında ayrıca kullanıma hazır hassas terazi bulunduğu kaydedildi.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit paralara da el konuldu. Polis, buzdolabında poşete sarılı 85 bin TL, salondaki yatağın şiltesinin altında ise 49 bin 400 TL bulunduğunu, toplam 134 bin 400 TL’nin emare olarak alındığını açıkladı.

G.E.’nin suçüstü tutuklandığını belirten polis, 11 Eylül’de zanlının rızasıyla kan örneği alındığını ve analiz için gönderildiğini söyledi. Ele geçirilen maddelerin de uyuşturucu analizi için incelemeye gönderildiği kaydedildi.

Polis ayrıca İlaç ve Eczacılık Dairesi ile zanlının uyuşturucu madde kullanma yetkisine sahip olup olmadığı konusunda gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu kaydeden polis, zanlının tasarrufunda bulunan maddeleri nereden ve nasıl temin ettiğinin de araştırıldığını ifade ederek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, G.E.’nin 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.