Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan A.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, 28 Ağustos’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.Y.’nin tasarrufunda yaklaşık 650 gram kokain, 336 tam, 2 yarım ve 12 kırık olmak üzere toplam 350 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 10 gram MDMA içerdiğine inanılan mavi renk toz madde, yaklaşık 20 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 1.110 dolar nakit paranın da emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ramiz, zanlıdan konu ile ilgili izahat istendiğinde, tasarrufunda bulunan maddeleri henüz tespit edilemeyen bir şahsın telefonda gönderdiği konumlar aracılığıyla aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, emarelerin analize gönderileceğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ve aranan bir şahıs olduğunu kaydetti.

Polis, aktarılan tüm olgular ışığında soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla A.Y.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, A.Y.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.