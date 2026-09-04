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Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, O.T.’nin iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını, benzer suçtan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme emriyle zanlının kaldığı odada yapılan aramada ise paketler içerisinde toplam yaklaşık 20 gram Hint keneviri, sentetik kannabinoid içerdiğine inanılan 17 parça kâğıt ve yetkili makamdan izinsiz bulundurulan yeşil reçeteye tabi 15 Pregabalin hap ele geçirildi.

Polis memuru Emre Özdiken, zanlının 26 Ağustos 2026 tarihinde Girne Caddesi’nde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurulduğunu belirtti. Zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram Hint keneviri ile sentetik kannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 9,5 santimetre uzunluğunda kâğıt parçasının bulunduğu aktarıldı.

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan O.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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