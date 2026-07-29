Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,28 Temmuz 2026 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki yolcu minibüsü ile doğu istikametine doğru seyrettiği esnada İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Mediha Yücel'e çarptığını söyledi.

Polis, ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.