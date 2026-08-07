Lefkoşa'da "İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanan G.A. ile A.D., soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Demirhan Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Erdem Han, mahkemede verdiği ifadede, 4 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyesi sırasında şüpheli görülen G.A.'nın üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının pantolon cebinde yapılan aramada 7 adet Lyrica 300 mg yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu belirtti.

Ardından zanlının evinde yapılan aramada, A.D.'ye ait olduğu tespit edilen sırt çantasında 70 adet, G.A.'ya ait odadaki komodin çekmecesinde ise 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildiğini kaydeden polis, böylece toplam 218 adet hapın emare alındığını ifade etti.

Polis, ele geçirilen ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi'nden yasal izinle temin edilip edilmediğinin araştırılacağını, ayrıca hapların uzmanlar tarafından incelenmesi ve raporlandırılması amacıyla Fotoğraf ve Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz raporları bulunduğunu belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturmanın selameti açısından 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.