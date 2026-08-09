Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, bugün saat 10.40 sıralarında Y.T. (E-21) yönetimindeki VB 637 plakalı salon araç, soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu trafik ışıklarına yaklaştığında, önünde aynı istikamette seyreden ve kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan B.A. (E-27) yönetimindeki YS 814 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan YS 814 plakalı araç, önünde kırmızı ışıkta bekleyen M.S. (E-53) yönetimindeki PU 103 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.
Kazada VB 637 ve YS 814 plakalı araçların sürücüleri ile VB 637 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.M. (K-20) ve R.B. (E-21) yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.