Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada VB 637 ve YS 814 plakalı araçların sürücüleri ile VB 637 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.M. (K-20) ve R.B. (E-21) yaralandı.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 10.40 sıralarında Y.T. (E-21) yönetimindeki VB 637 plakalı salon araç, soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Atatürk Stadyumu trafik ışıklarına yaklaştığında, önünde aynı istikamette seyreden ve kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan B.A. (E-27) yönetimindeki YS 814 plakalı araca çarptı.

Şenkul: Halkımız bu tartışmalarda kime hak verdiğini sandıkta gösterecek

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.