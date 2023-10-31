Ortaköy’deki ‘Altın Elma’ isimli kreşte 8 Mayıs 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu duran bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrasında yoğun bakıma kaldırılan 5 buçuk aylık bebek daha sonra tedavi amaçlı Türkiye’ye gönderilmişti. Bebeğin yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenild.



Yaşanan olay nedeniyle polis yaptığı soruşturmada bakıcı Brenda Ngange Emeda ve okulun sahibi Anıl Gilanlıoğlu ile bir diğer bakıcı Eylem Gülmen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Polisin olayla ilgili şahadetini değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, anlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 biner TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2’şer kefilin 250 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.

Bebeğin ölümü sonrasında kreş sorumlularıyla ilgili suçun nevinin değişeceği bildirildi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi