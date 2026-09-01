Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, Lefkoşa’da 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı A.Y.’nin tasarrufunda yaklaşık 650 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 336 adet tam, 2 adet yarım ve 12 adet kırık MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı renk ve şekillerde haplar bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca yaklaşık 10 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk toz madde, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan başka bir maddenin de ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 siyah hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 1.110 dolar nakit paranın da bulunarak emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.

Uyuşturucuları konum aracılığıyla aldığını söyledi

Polis, zanlıdan söz konusu maddelerle ilgili izahat istendiğinde, maddeleri henüz tespit edilemeyen bir şahsın telefonla gönderdiği konumlar aracılığıyla aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında beklenen analiz sonuçları, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.Y.’nin soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.