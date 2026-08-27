Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, 2025 yılı içerisinde Lefkoşa’da bulunan bir okulun yapımı devam eden boş inşaatında, 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu zanlı Y.K.’nin, Lefkoşa’da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Olayın 15 Ağustos’ta polisin bilgisine geldiğini belirten Yılmaz, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında çocuğun kullandığı cep telefonu ile zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, Y.K.’nin suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirtti.

Polis ayrıca, çocuk ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini ifade ederek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Y.K.’nin 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.