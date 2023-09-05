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Polisten patlamayla ilgili flaş açıklama

Polisten patlamayla ilgili flaş açıklama

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.

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