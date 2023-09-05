Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.
Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.
Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
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