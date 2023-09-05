Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.

Polisten patlamayla ilgili flaş açıklama Polisten patlamayla ilgili flaş açıklama

Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.