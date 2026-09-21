Edinilen bilgiye göre, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmalarının ardından 21 Eylül itibarıyla Lefkoşa’ya su sağlayan depodan şebekeye su aktarımı başladı.

Suyun şebekeye verilmesiyle birlikte kentin farklı bölgelerine ulaşmasının kademeli olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), daha önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bilgilendirmesi doğrultusunda, 18-22 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’ya su sağlayan depodan kente su verilemeyeceğini açıklamıştı.

Kesintinin, Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecek yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle uygulanacağı duyurulmuş, yurttaşlardan bu süreçte suyu tasarruflu kullanmaları istenmişti.