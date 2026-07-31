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Açıklamada, vatandaşların bu tür sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

İşletme, "Les Ambassadeurs Casino" ismini veya logosunu kullanarak faaliyet gösteren bahis ve casino sitelerine itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Les Ambassadeurs Casino'ya ait herhangi bir online bahis veya online casino internet sitesinin bulunmadığı vurgulandı.

Les Ambassadeurs Casino, adını ve logosunu izinsiz kullanan sahte online bahis ve casino sitelerine ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.