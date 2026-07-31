Les Ambassadeurs Casino, adını ve logosunu izinsiz kullanan sahte online bahis ve casino sitelerine ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, Les Ambassadeurs Casino'ya ait herhangi bir online bahis veya online casino internet sitesinin bulunmadığı vurgulandı.
İşletme, "Les Ambassadeurs Casino" ismini veya logosunu kullanarak faaliyet gösteren bahis ve casino sitelerine itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Açıklamada, vatandaşların bu tür sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları istendi.