Garson, komi, kaptan ve junior kaptan pozisyonlarında görev yapan çalışanların katıldığı eğitim programında; hizmet standartları, masa düzeni, sipariş alma ve sunum teknikleri, misafir karşılama, etkili iletişim, hijyen kuralları ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar ele alındı.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından, katılımcılara aktarılan bilgilerin ölçülmesi ve eğitim sürecinin verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla sınav gerçekleştirildi. Sınavla birlikte çalışanların mesleki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim alanlarının tespit edilmesi hedeflendi.

Sınavdan elde edilen sonuçların, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek eğitimlerin planlanmasında yol gösterici olması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışanların ihtiyaçlarına yönelik daha kapsamlı ve hedef odaklı programların hazırlanması amaçlanıyor.

Misafir memnuniyetini hizmet anlayışının merkezinde tutan Les Ambassadeurs Hotel & Casino, F&B Departmanındaki çalışanların bilgi ve becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürerek tüm hizmet süreçlerinde yüksek kalite standartlarını korumayı hedefliyor.