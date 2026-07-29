Görevlerinde gösterdikleri başarılı performansla terfi eden çalışanlara yeni görevleri dolayısıyla belgeleri takdim edilirken, ayın ve yılın personeli seçilen ekip üyelerine de başarı sertifikaları verildi. Törende konuşan Genel Müdür Ercan Turhan, çalışanların özverisi, ekip ruhu ve hizmet kalitesine katkılarının işletmenin başarısında önemli rol oynadığını belirterek, tüm personeli tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Departman yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, terfi alan çalışanlar ile ayın ve yılın personelleri alkışlarla onurlandırıldı. Sertifika takdiminin ardından düzenlenen pasta kesimiyle başarılar kutlanırken, organizasyon toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino yönetimi, çalışanların motivasyonunu artıran ve başarıyı teşvik eden bu tür organizasyonların sürdürüleceğini ifade etti.