Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitim, personelin iş güvenliği bilincini artırmayı ve elektrikli ekipmanlarla çalışırken olası risklerin önüne geçmeyi hedefledi. Eğitimde, kişisel koruyucu donanımların doğru ve etkin kullanımı ile elektrikli cihazların güvenli çalıştırılmasına dair pratik bilgiler aktarıldı

Les Ambassadeurs Hotel, düzenlediği bu tür eğitimlerle çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini artırarak güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya devam ediyor.