Lesland’in her köşesi etkinliğe özel hazırlanan dekorlarla süslendi ve gün boyunca hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir Cadılar Bayramı atmosferi yaşadı. Renkli kostümleri, oyun alanları ve özel gösterileriyle dolu dolu geçen bu etkinlikte, çocuklar ve yetişkinler doyasıya eğlendi.

Bu anlamlı gecede sadece eğlence değil, aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlandı. Her bilet, kız çocuklarının HPV aşısı için destek oldu. Lesland ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü’nün bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu proje sayesinde, katılımcılar toplumsal sağlığa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar. Cadılar Bayramı coşkusunu toplumsal dayanışmayla buluşturan etkinlik, toplumsal duyarlılığa katkı sağlayarak örnek bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.

Gece boyunca renkli yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ve özel gösterilerle her yaştan ziyaretçi için eğlence dolu anlar yaşanırken, çocuklar da neşe içinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Katılımcılar, bu özel gecede hem eğlendi hem de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.