Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nden verilen bilgiye göre, dünya sağlık turizmi potansiyelinin 100 milyon seyahat eden dünya vatandaşı ile 1 trilyon ABD Doları'na ulaştığını belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, uluslararası akreditasyon, yüksek konfor ve teknolojiye sahip hastaneleri, dünya ortalamasının çok üzerindeki gebelik oranları ile hizmet veren kaliteli tüp bebek merkezleri, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, Koronavirüs ile mücadelede elde ettiği başarı ve yarattığı fiyat avantajları sayesinde sağlık turizmi pazarına önemli bir alternatif sunduğunu söyledi.