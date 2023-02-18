Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da telefonla aradığı Emine Erdoğan’a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

AA’nın haberine göre, ABD'den Fransa'ya birçok ülke devlet ve hükümet başkanının eşi ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, bu zor zamanda dualarının Türk halkıyla olduğunu, depremden etkilenenlerin acısını paylaştıklarını bildirdi.

Öte yandan Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhamedova, KKTC Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, telefonla aradıkları Emine Erdoğan'a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti.