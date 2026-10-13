Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda uzlaştı.

BM tarafından yapılan açıklamada, liderlerin ara bölgede olumlu bir atmosferde görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, iki lider, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín’in yaklaşan ziyaretini beklediklerini ifade etti.

PİLE’DEKİ FESTİVALE BİRLİKTE KATILACAKLAR

Erhürman ile Hristodulidis, 17 Ekim Cumartesi günü Pile köyünde düzenlenecek festivale birlikte katılma konusunda da anlaşmaya vardı.

İki lider ayrıca Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi’nin yaklaşan toplantılarına birlikte katılmayı kararlaştırdı.

BM açıklamasında, liderlerin görüşmelerini sürdürmek amacıyla gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda anlaştığı da kaydedildi.

GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi ara bölgede saat 15.50'de başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde gerçekleşti.

"TOPLANTIYA SONUÇ ODAKLI BİR GÖRÜŞME AMACIYLA GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşme öncesi yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugünkü görüşmenin gündemi Sn. Guterres'in temmuz sonunda adada dile getirdiği yedi güven artırıcı önlem önerisi. Bilindiği gibi biz yedi öneriden altısını halihazırda kabul etmiş bulunuyoruz. Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz.”