Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in New York ziyareti öncesinde Perşembe günü yapacakları görüşmeye ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi; “Müzakerecilerden Bugün Yeni Görüşme” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis’in New York’a gitmeden önce son bir kez perşeme günü görüşeceklerini, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana’nın ise bugün akşamüzeri bir araya geleceklerini yazdı.

Liderler görüşmesinin saatinin 11.00 olarak belirlendiğini aktaran gazete, BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen “Yüksek Temas Haftası’nın (High-level Week)” ise 18 Eylül Cuma gününden itibaren başlayacağını hatırlattı.