Haravgi gazetesi, “yetkili kaynaklara” göre, Erhürman’ın “yeniden müzakere” yönündeki açıklamalarının, görüşmelerin yeniden başlamasına atıfta bulunması halinde olumlu ve doğru yönde bir adım olarak değerlendirilebileceğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının, Erhürman ve Ankara’nın bugüne kadarki tutumları nedeniyle temkinli olduğunu ve siyasi iradenin söylemlerle değil, önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlarla anlaşılacağını kaydetti.

Türk tarafının geçmişte, ilerleme için uygun ortam oluştuğunda, süreci desteklemek yerine zaman zaman “köstekleyici” bir tutum sergilediğini ileri süren gazete, Erhürman’ın bazı açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini iddia etti.

Gazete, Hristodulidis ile Erhürman arasında 26 Ağustos’ta yapılması beklenen görüşmeden beklentilerin yüksek olmadığını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adayı ziyaret ettiğinde, karşı tarafın (özellikle Türkiye’nin) sergilediği yaklaşımın, daha da iyi olabilecek adımların atılmasına imkan tanımadığını öne sürdü.

Haberde, Rum tarafının “birleşik bir toprak” niyetiyle denetimler ve kısıtlamalar olmaksızın serbest dolaşımın sağlanmasını istediği ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, şimdiye kadarki işaretlerin, 26 Ağustos’taki görüşmenin nasıl sonuçlanacağı veya sonrasında hangi adımların atılacağı konusunda net bir görüntü ortaya koymadığını yazdı.

Gazete, Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştirdiği son ziyaretin ardından, sürecin devam etmesine yönelik perspektifin korunmaya çalışıldığını, ancak Güven Yaratıcı Önlemler konusundaki görüşmelerden somut bir gelişme beklenmediğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduklarını belirten son açıklamalarının, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda umut vadeden bir sürece girme konusunda henüz niyeti olmadığını gösterdiğini iddia eden gazete, Erhürman’ın şu ana kadarki tutumunun da Ankara ile tam uyum içinde hareket ettiğini gösterdiğini ileri sürdü.