Fileleftheros gazetesi, iki liderin ilk kez somut bir görüşme konusuyla bir araya geleceklerini ve bundan önceki tüm görüşmelerin, “Tatar’ın Kıbrıs sorununun özüne ilişkin herhangi bir şey görüşmek istememesi nedeniyle” sosyal içerikli olduğunu yazdı.

Gazete, Pazartesi günkü görüşmeden beklentilerin, Tatar’ın Rum tarafından yalnızca Haspolat kapısının açılmasına yönelik bir anlaşma yapılmasını isteyeceği ve Rum tarafının, başka kapıların açılmasıyla ilgili taleplerini görüşmeyi reddetmesi nedeniyle düşük olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in “Piroi” (Gaziler) veya “Kokkina”da (Erenköy) da geçiş kapısı açılmasını önerdiğini belirten gazete, Türk tarafının, bu bölgelerin askeri bölge olması nedeniyle öneriyi reddettiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Haspolat kapısının açılmasını başka bir geçiş kapısı daha açılmasıyla bağladığını ve Pazartesi günkü toplantıda, Hristodulidis’in bu konuda ısrarcı mı olacağı, yoksa Haspolat kapısının açılmasını kabul ederek, başka bir geçiş kapısının açılması konusunu önümüzdeki görüşmelere mi bırakacağının netleşeceğini belirtti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, dün Rum radyosu RİK’e yaptığı açıklamada, Türk tarafı samimi siyasi irade gösterirse yeni geçiş kapıları açılması konusunda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Letimbiotis, Rum tarafının somut önerilerle olumlu bir sonuca varılmasına yönelik yapıcı tutum sergilediğini; ancak bu sonuca ulaşabilmek için her iki tarafın da samimi siyasi irade göstermesi gerektiğini ifade etti.

Yeni geçiş kapıları açılması için yapılan eylem Rum basınında

Bu arada gazeteler, iki toplumlu “Birleşik Kıbrıs İnisiyatifi” tarafından yeni geçiş kapıları açılması için dün organize edilen eylemle ilgili haberlere de yer verdiler.

Politis gazetesi “Yeni Geçiş Kapıları Açılması İçin İki Toplumlu Eylem” başlığıyla aktardığı haberinde, Metehan Kapısı’nda yapılan eylemde “Yeni yollar yapıyoruz, Kıbrıs’ı yeniden birleştiriyoruz”, “Yeni geçiş kapıları için birlikte” sloganları atılarak BM Barış Gücü (UNFICYP) temsilcisine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup verdiklerini yazdı.

Haber, Haravgi gazetesinde de manşetten “Barikatların Açılması Kıbrıs Sorununun Çözüm Çabalarına İvme Kazandıracak” başlığıyla yansıtıldı.