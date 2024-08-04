Alithia gazetesi Limasol’a bağlı Yermoseya bölgesindeki bir apartmanın park yerinde 34 yaşındaki şahsa ait aracın kundaklandığını yazdı.

Habere göre kundaklama sonucu araçta çıkan yangın yan tarafta park halinde olan diğer araçlara da sıçradı.

Kundaklama neticesinde 34 yaşındaki şahsa ait araç ve onun yanındaki araç tamamen yanarken üçüncü arabada geniş hasar gördü.

Güney Lefkoşa’da ise Cuma günü, “Arhangelu” bölgesindeki boş bir arazide park halinde bulunan bir aracın kundaklandığını yazan gazete polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde polisin, Baf’ta bir mağazada çalışan 45 yaşındaki kadının, iş yerinden 38 bin euro çaldığını tespit etmesi üzerine bahse konu şahsı tutukladığını yazdı.

Gazete bir başka haberinde ise Baf polisinin, gelen bir ihbar üzerine bir otelin barına giderek tasarrufunda çok sayıda madeni para ve gümüş bir haç bulunduran 18 yaşındaki kişiyi tutukladığını belirtti.

Habere göre 18 yaşındaki şahıs, tasarrufundakiler hakkında tatmin edici yanıtlar verememesi üzerine polis tarafından tutuklandı.

Bahse konu şahıs daha sonra hakkında dava okunmasının ardından serbest bırakıldı.