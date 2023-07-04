Güney Kıbrıs’ta Limasol’a bağlı “Neas Ekalis” bölgesinde, 49 yaşındaki bir şahsa ait evin girişine bomba konduğu belirtildi.
“Sigmalive” haber sitesine göre, olay bu sabaha yakın Limasol’a bağlı “Neas Ekalis” bölgesinde meydana geldi.
Limasol polisinin ilk tespitlerine göre patlamanın, içerisinde düşük güce sahip patlayıcı maddenin bulunduğu el yapımı metal bir patlayıcıdan kaynaklandı.
Patlama sonucu, evin giriş kapısı zarar görürken 49 yaşındaki ev sahibi ise kimseden şüphelenmediğini ifade etti.