Politis ve diğer gazeteler “daha önce de paket servis elemanına yönelik benzer şiddet saldırıları gerçekleştiğinden, çok ciddi addedilen olayın videosunun sosyal medyada viral olduğuna dikkat çekti.

Habere göre ilgili videoda başında kaskı olmayan motosikletli bir kişinin paket servis elemanın yanında durduğu, kendisine bağırdığı, servis motosikletinden söktüğü plakalarla birlikte olay yerinden uzaklaştığı, saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişinin hiç direnmediği görülüyor.

Servis motosikletinin plakalarının alınmasının garip görünse de plakalar olmadan servis elemanının işine devam edemeyeceğine işaret edilen haberde, bu tip saldırı olaylarına maruz kalan kişilerin “yasayla başları derde girer” korkusuyla şikâyetçi olmadığı belirtildi.

Yabancı uyruklu paket servis elemanlarının büyük çoğunluğunun çalışma izni olmadığı, bir kısmının ise “faillerin kimliği belirlenmeyeceği için hiçbir işe yaramayacağı” inancıyla şikayette bulunarak zaman ve para kaybetmektense çalışmaya devam etmeyi tercih ettiği, her zaman söylediklerinin doğruluğunu kanıtlayabilecekleri videolar da olmadığı vurgulandı.