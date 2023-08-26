Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne dün gece saat 01.15 sularında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yaşanan olay nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi. Rum polisinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaparak, tepki gösterdi.

Benter'in açıklaması şu şekilde:

“Limasol'de bulunan İbrahimağa Köprülü Camiisi’ne dün gece saat 01.15 sularında Molotof kokteyli ile bir saldırı düzenlenmiş ve camide ciddi bir maddi hasar meydana gelmiştir. Saldırı sırasında orada Müslümanlarının ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup, yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz.”