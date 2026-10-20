“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, Limasol polisi, olayla ilgi yürütülen soruştuma kapsamında mahkeme kararıyla 30 yaşındaki bir erkek şahsı tutukladı.

Polisin, olayla ilgili olarak iki kişiyi daha aradığı belirtilirken olayda ciddi şekilde yaralanan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türkün, tutuklanan 30 yaşındaki şahsı teşhis etmeye de çağrılacağı ifade edildi.

Haberde, kaçırma, ciddi şekilde darp etme ve bıçaklama olayının 16 Ekim’de meydana geldiği hatırlatıldı. Yaralı Kıbrıslı Türk’ün hastanedeki tedavisinin tamamlanarak taburcu edilmesinin ardından, olayla ilgili şikâyetini dün polise yaptığı belirtildi.

Habere göre, Kıbrıslı Türk ifadesinde, olay gecesi Limasol’da üç kişinin kendisine yaklaştığını, ardından arabayla başka bir bölgeye götürülerek burada saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırganların olayın ardından kaçtığını ifade eden Kıbrıslı Türk, bir kişinin kendisini fark etmesi üzerine Limasol Genel Hastanesi’ne götürüldüğünü kaydetti. Hastanede yapılan tetkiklerde sağ bacağından yaralandığının tespit edildiği belirtildi.

Kıbrıslı Türk’ün 18 Ekim’de hastaneden taburcu edildiği bildirildi.