Limasol’da 24 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün kaçırılması ve ardından darp edilmesiyle ilgili tutuklu sayısının 3’e yükseldiği ancak bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, polis 16 Ekim’de meydana gelen 24 yaşındaki Kıbrıslı Türkün Limasol’da kaçırılarak darp edilip bıçaklanması olayıyla ilgili 3 kişiyi tutukladı.

Habere göre, tutuklanan 3 kişi daha sonra, haklarında herhangi bir suçlama getirilmeksizin serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili araştırması ise devam ediyor.