Filelefteros’un haberine göre, Rum devlet kurumları Limasol'u etkisi altına alan kötü hava koşullarıyla mücadele ediyor Saat 17.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar bölgede büyük hasara neden oldu.

Batı Limasol'un bazı bölgelerinde kasırga raporları açıklandı Philenews'in edindiği bilgiye göre, İtfaiye Teşkilatına düşen ağaçların kaldırılması için 10 çağrı geldi. Şiddetli yağışların da durumu ağırlaştırması nedeniyle bir yandan düşen ağaçları kaldırmakla uğraşan belediye ekipleri ve itfaiye su baskınlarını önlemek için de çeşitli bölgelerde yoğun çalışıyor

Ayrıca Kandu ve Pissouri’de elektrik kesintileri yaşanıyor.