Alithia’nın haberine göre, dün meydana gelen olayda motosikletliler, 23 yaşındaki bisikletlinin yanına giderek cüzdan ve çantalarını gasp etti.

İkinci olay ise ilk olaydan yaklaşık 20 dakika sonra ve ilk olayın yaşandığı noktaya 30 metre mesafede gerçekleşti. Bu kez üç motosikletle 20 yaşındaki bir kadın bisikletlinin yanına gelen 6 kişi, kadından para istedi. Parası olmadığını söyleyen kadının çantasını kapıp kaçtılar.

Üçüncü olayda ise motosikletliler, 04.50’de bisikletiyle gezinen 50 yaşındaki kadının içerisinde parası, cep telefonu ve çeşitli kişisel eşyası bulunan çantasını kapıp kaçtı.

Motosikletlilerin koyu renk giyimli olduğu, başlarında kasklar ve yüzlerinde maskeler bulunduğu aktarıldı.