Habere göre polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada 595 gr kokainin yanı sıra şahıslara ait isimler, miktarlar ve para miktarlarından oluşan müşteri listesi de tespit etti.

Nijeryalılardan ikisinin 38, birinin 35 diğerinin ise 25 yaşlarında olduğunu yazan gazete, Nijeryalıların dün haklarında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Mahkemesi'ne de çıkarıldığını belirtti.